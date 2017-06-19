جزيرة ياس تكشف عن مفاجآت موسم الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

أزاحت جزيرة ياس، الستار عن مفاجآت موسم الصيف المليء بالجوائز والفعاليات ضمن حملتها السنوية «حلاتها ياس»، والتي تمتد طيلة موسم الصيف في الفترة من 24 يونيو وحتى 9 سبتمبر لتتضمن عطلتي أعياد الفطر والأضحى.

ويحظى زوار الجزيرة هذا الصيف بفرص فريدة للفوز بعدة جوائز، حيث سيتأهل أولئك الذين ينفقون ما لا يقل عن 400 درهم في أي من معالم الجزيرة ووجهاتها للفوز بالجائزة الكبرى النقدية البالغة قيمتها مليون درهم، وسيحظى زوار ياس مول بفرصة دخول السحوبات على سيارة تسلا من الفئة «أس». وحسب بيان أمس، يحصل أولئك الراغبون في خوض تجربة فريدة مليئة بالتشويق والحماس في عالم فيراري أبوظبي أو ياس ووتروورلد أبوظبي على فرصة دخول سحوبات يومية وأسبوعية على جوائز نقدية بقيمة 5 آلاف درهم و50 ألف درهم، إضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم.

وقال جيراردو يانيس، المدير التنفيذي، إدارة وجهة جزيرة ياس: «تقدم جزيرة ياس خلال عطلة المدارس الصيفية فرصة فريدة للعائلات لقضاء أجمل الأوقات ودخول سحوبات على العديد من الجوائز المميزة، ضمن حملة حلاتها ياس التي تستمر فعالياتها طيلة فترة الصيف بما في ذلك أعياد الفطر والأضحى.

وأضاف يانيس: «سنحرص أيضاً على أن نقدم نخبة من الفعاليات التي تناسب الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات خلال عيد الفطر السعيد، والتي تؤهلهم للدخول في السحوبات على جوائز هذا العام المميزة».