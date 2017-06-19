شريف منير: النجاحات المخابراتية تنمي الحس الوطني

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد أن نجحا في تقديم قضية من ملفات المخابرات المصرية في فيلم «ولاد العم»، اجتمع شريف منير وكريم عبد العزيز مجدداً في رمضان ليقدما ملف جاسوسية جديد يبرز بطولات رجال المخابرات ضمن أحداث مسلسل «الزيبق»، الذي يعرض على شاشة قناة «أبوظبي»، وهو قصة حقيقية جسد شخصياتها فريق عمله باحتراف، ورسم مشاهدها الدرامية أمام الشاشة المخرج وائل عبد الله.

وعن اختياره لـ«الزيبق» لتكون إطلالته الرمضانية، يوضح شريف منير، الذي لعب دور «خالد صبري أبو علم» ضابط المخابرات المصري، الذي يتولى ملف الجاسوس المصري «سالم الحسيني»، أن العمل يتناول قضية مهمة في التاريخ المصري المعاصر، تظهر حجم المجهود الذي تبذله المخابرات المصرية، موضحاً: «موافقتي على الاشتراك في العمل جاءت بعد معرفة قصة المسلسل التي بها الكثير من المواضيع التي تخصنا جميعاً، والتي نفتخر بها كشعوب عربية، وأنا أعتبر المسلسل حالة فنية غير تقليدية».

ويشير شريف إلى أنه أراد إعادة تجربة فيلم «ولاد العم»، الذي تناول أيضاً قصة حول الجاسوسية، وحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي وكذلك في أميركا، ويقول «امتلأت قاعة العرض بأميركا التي حضرنا فيها مع الجمهور هناك، وكانت قوات الشرطة المؤمنة للسينما تحيط بنا بشدة بسبب زيادة عدد الجمهور عن الحد المعتاد، وهذه الواقعة أظهرت لنا حجم عشق الجمهور لفكرة الفيلم ما شجعني والنجم كريم عبدالعزيز للتفكير في عمل جديد يجمعنا تحت مظلة قضية من ملفات المخابرات».

ويشير شريف إلى أنه سعى مع كريم عبد العزيز لاختيار قصة حقيقية من واقع نجاحات المخابرات المصرية، وفي الوقت نفسه تواكب العصر، خاصة مع الصراع الموجود في المنطقة العربية، وبالفعل تواصلا مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصري فرشحا لهما ثلاث قصص مختلفة تظهر عبقرية جهاز المخابرات، وبعد نقاش مع المخرج والمنتج وقع الاختيار على «الزيبق».

ويرى شريف أن المشاهد يحتاج في هذه الفترة أن يرى قصصاً جديدة عن نجاحات المخابرات والدولة المصرية. ويقول: «يجب أن يعلم الجميع أننا أقوياء، وأرى أن الوقت الحالي مناسب للخوض في تفاصيل جديدة تزيد مشاعر الانتماء للوطن»، كاشفاً أن العمل كتب ليتألف من جزأين، كل جزء يحتوي على 30 حلقة، ويتضمن كل منهما أحداثاً قوية، ومن المتوقع أن يعرض الجزء الثاني في رمضان المقبل.