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قال إن الأسعار منذ بداية العام «مقبولة»

المزروعي: انتعاش الطلب على النفط في الربع الثالث
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تاريخ النشر: الإثنين 19 يونيو 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

توقع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة، أن يشهد سوق النفط العالمية انتعاشاً في الطلب في الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، ما ينعكس إيجاباً على أسعار النفط التي لم تحقق الارتفاعات التي كانت متوقعة بعد تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط.

واتفقت الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة «أوبك» ودول أخرى غير أعضاء في المنظمة، في نهاية الشهر الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية، ابتداء من مطلع يوليو 2017 حتى نهاية مارس 2018. وكان أعضاء «أوبك» ومنتجون مستقلون، قد اتفقوا في بداية العام الحالي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور، تنتهي في يونيو الجاري، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وقال المزروعي، في تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار الذي نظمته وزارة الطاقة في دبي مساء أمس الأول، إن سوق النفط العالمي عادة ما يشهد نوعاً من التباطؤ خلال الربع الثاني من كل عام، وشهد السوق في الوقت الحالي عدداً من المتغيرات مثل ارتداد النفط الصخري وزيادة إنتاج بعض الدول خارج منظمة أوبك.

وأكد ضرورة عدم الاستعجال في الحكم على تأثير تمديد اتفاقية خفض الإنتاج على أسعار النفط، وأن يتم الانتظار للربع الثالث حتى تظهر الانعكاسات الإيجابية، حيث لا يجب الحكم على أسعار النفط بصفة أسبوعية، بل يجب أن ننظر للأسعار بصفة ربعية (كل 3 أشهر)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسعار النفط الحالية (وإن كانت أقل من التوقعات) فإن الأسعار منذ بداية العام وحتى الآن لا تزال مقبولة.

وكشف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة تستهدف تشغيل محطات تحلية المياه بنسبة 100% بأسلوب (التناضح العكسي) مستقبلاً، حيث يقلل من استهلاك الغاز بنسبة 30% ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تضر بالبيئة، مؤكداً أن الهيئة تركز على فصل عملية تحلية المياه عن توليد الطاقة الكهربائية بهدف تحقيق استراتيجية الإمارات في كفاءة الطاقة. ... المزيد
     
 

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