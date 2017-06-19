«العانبولو» إفطار الصوماليين وسحورهم

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

تختلف الاستعدادات في المطبخ الصومالي من منطقة لأخرى بحسب أساليب الطهو المتعددة، وغالباً يتأخر تناول وجبة الإفطار إلى ما بعد صلاة التراويح، حيث يكتفي الصوماليون بتناول العصائر والتمر أو الحلوى، ثم يتوجهون لصلاة المغرب وصلاة العشاء والتراويح ليتناول الغالبية الوجبة الرئيسة بعد العودة من المساجد. ويتصدر «العانبولو» الموائد، باعتباره أكثر الأكلات شهرة في الصومال، وهو أكلة تقليدية متوارثة تستغرق وقتاً طويلاً لإعدادها رغم بساطتها، وتتكون من حبوب فاصوليا الأزوكي مخلوطة بالزبدة والسكر والأرز ويتم طهو الفاصوليا على نار هادئة لمدة خمس ساعات كاملة للوصول إلى النكهة المطلوبة، ثم يضاف إليها الأرز والزبدة والسكر.

وتحتل أطباق الأرز مكانة كبيرة في قلوب الصوماليين، ويتم إعداده وطهوه بطرق متنوعة، حيث يضاف له التوابل والأعشاب التي تكسبه طعماً مختلفاً في كل مرة، وتقدم عادة مع اللحوم أو الأسماك.

أما «العنجيلو»، فهو أشهر أنواع الفطائر التي يتناولها الصوماليون، حيث يمكن أن يقدم طرياً ومحلى بالسكر أو كنوع من الكريب أو الخبز، وقد يكون جافاً ويوضع على مائدة الإفطار بجوار طبق الكبد أو اللحم المقلي.

ومن الأطباق الرئيسة التي تتوسط المائدة «المقمد»، وهي قطع صغيرة من لحم البقر المجففة أو الماعز أو لحم الإبل، ويسلق، ويضاف له التوابل والسمن، ومن أشهر الأصناف على المائدة الصومالية «باريز» هو عبارة عن الأرز ولحم الإبل المتبل بتركيبة خاصة من التوابل الصومالية.

وفي مقديشيو العاصمة، يعتبر «بوستيكي» واحداً من الأطباق التي لها الشعبية الكبيرة، ويتم إعداده من الأرز واللحم أو الأسماك، وغالباً يوضع الموز بجواره.

ومن المشروبات المحببة لدى الصوماليين التمر هندي والجريب فروت والجوافة والمانجو والتفاح والفيمتو، وتقدم مع وجبة الإفطار أو بعدها.

وعلى وجبة السحور، يعتبر «العانبولو» الوجبة الشعبية المعتادة لدى قطاع كبير من الصوماليين مع شرائح من الخبز، وعادة يتم تناول أصناف من الحلوى الجيلاتينية في وجبة السحور، التي بشرب كوب من الحليب مع الهيل.

وأصناف الحلوى الصومالية عديدة منها الأطباق التقليدية مثل «اكسالوصومالي»، وهي المفضلة في جنوب البلاد، وتتكون من الفول السوداني واللوز والسمسم في طبقة من الكراميل، أما الآيس كريم الصومالي، فيتم إعداده بطريقة مختلفة عن تلك المعروفة عالمياً، حيث يجهز من الفواكه الطبيعية والحليب ويجمد ويضاف له بذور السمسم، ومن الحلويات الرمضانية المفضلة لدى الغالبية من الصوماليين «البسبوسة»، وهي مصنوعة من دقيق السميد والسمن وتحلى بشراب العسل، ويطلق عليها «فارينا»، كذلك حلوى «البر» والمصنعة من جوز الهند المخلوط مع السكر والبيض وتخبز في أفران.