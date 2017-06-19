محمد بن راشد: الإمارات تحافظ على مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كلمة افتتاحية لتقرير حالة الطاقة في الإمارات لعام 2017: «نريد لدولة الإمارات المحافظة على مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي، لأن هذا هو الطريق الأروع للأمم لتحقيق التنمية المستدامة في مستقبل اقل اعتماداً على النفط».

وقال سموه «إن هذا يعني توسيع قطاعات استراتيجية جديدة لتوجيه طاقاتنا في الصناعات والخدمات، حيث يمكننا بناء تقدم في التنافسية على المدى الطويل»، مشيراً سموه إلى أن النمو المتوازن يجب أن يكون مدفوعاً بمجموعة مستدامة من مصادر الطاقة التي تضمن فيها الإمارات دوراً مهماً للخيارات البديلة والمتجددة، مثل الطاقة النووية.