تصاميم ولادية تدعو للمرح والانطلاق

أزهار البياتي (الشارقة)

طبعات زاهية وملونة مع رسوم كرتونية شكلت أبرز ملامح تشكيلة موسم الصيف لدار «دولتشي أند جابانا» الإيطالية، لموضة الملابس الجاهزة لفئة الأولاد، مستعيدة صياغات جديدة لسمات الفرح واللعب، لتجسدها في قطع تلائم أجواء التنزّه والسفر والعطلات.

وأولت «D&G» ملابس الأولاد اهتماماً خاصاً، مستعرضة أفكاراً وتصاميم متعددة الاستعمالات والأغراض، تناسب الأعمار من 3 إلى 14 عاماً، بحيث ترافقهم في معظم أنشطتهم الحيوية على مدار اليوم، محققة لهم عناصر من المرونة والراحة، وفق طراز أنيق من روح الكلاسيكية المعاصرة.

ويأتي موعد طرح المجموعة متزامناً مع موسم العيد في المنطقة، لتطرح أمام الصغار باقة ملونة من طرازي «السمارت كاجول»، و«السمارت شيك»، تتناسق مع بعضها بعضاً بكل سلاسة، وبرز من بينها القمصان القطنية المطبوعة من نموذج «التي شيرت»، وبعض من القمصان التقليدية ذات الياقات، التي تقفل بأزرار، بالإضافة إلى تشكيلة من السترات الصيفية الخفيفة، حملت طبعات كرتونية لديوك ملونة ورسومات لآلات موسيقية.

واتسمت المجموعة بالثراء من نواحٍ عدة تشمل أفكار التصاميم، ونمط القصّات، وبهجة الألوان، عاكسة سمات من الحيوية تجعلها حاضرة في نطاق موضة الأطفال لمواسم، ومنها البنطلونات القطنية القصيرة «الشورت» و«البرمودا» المثالية لمظهر الفتيان أثناء النزهات الصيفية، مع بنطلونات من خامة الدينم أو «الجينز» الباهت والمهترئ عند الركب، بالإضافة إلى بناطيل أخرى مزينة بالجيوب الكبيرة والشرائط الساطعة التي تحدد الساقين من الجوانب، تعلوها قمصان قطنية زاهية وجاكيتات مطبعّة بالرسومات.

كما حضرت أزياء تناسب المناسبات لا سيما الأعياد، وفق إيقاع أكثر تكلف، لتحمل نفحات الأناقة والرقيّ المدروس، مفصلّة على هيئة بدلات عصرية تحتفي بالرجل الصغير، متسقة مع قمصان تقليدية مطبوعة، كما ظهر نموذج سترة راكبي الدراجات، مانحة من يرتديها مظهراً مرحاً. أما إكسسوارات المجموعة، فزخرت بنماذج منوعة من القبعات الصيفية بمختلف التصاميم، مع أشكال من النظارات الشمسية، وبعض من الأحذية القطنية الخفيفة والرياضية التي يفضلها الأولاد.