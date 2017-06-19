«ليلة القدر».. مباركة أُنزل فيها القرآن

سلوى محمد (القاهرة)
القدر لغوياً عُلوّ المرتبة ورفعة الشأن، ولأهمية وفضل ليلة القدر فإن الأعمال فيها تكتسب قدراً عظيماً ومرتبة رفيعة الشأن، وهو أمرٌ خاصّ بهذه الليلة العظيمة، فقد نزلت في القرآن سورة باسمها واختصها الله عز وجل من بين الليالي، وأخفاها عن عباده لكي يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجتهد الناس إلا في تلك الليلة فقط، ولكي يزداد الناس عملاً صالحاً يتقربون به إلي ربهم لينتفعوا به.
ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن، قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)، سورة القدر: الآية 1»، وقال: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ...)، «سورة الدخان: الآية 3»، العبادة فيها هي خير من عبادة ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، والعمل الصالح فيها ذو قدر عند الله، قال تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ)، «سورة القدر: الآية 3»، تنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة، سأل أحد الصحابة النبي: «يا رسول الله، أخبرني في أي ليلة تبتغى فيها ليلة القدر»، فقال: «لولا أن يترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك تعظيم ليلة القدر».
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ليلتها معتدلة ليست باردة ولا حارة، تظهر الشمس صبيحتها لا شعاع لها، لحديث أُبيّ بن كعب قال: قال لنا رَسُولُ الله: «صبِيحةَ ليلةِ القدْرِ تَطلُعُ الشَّمسُ لا شُعاعَ لها، كأنَّها طِسْتٌ حتى تَرْتَفِعَ، وتطلع الشمس بلا وهج أو شعاع كما المعتاد».
أفضل دعاء فيها أن يسأل العبد ربه العفو كما في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال: «قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني».