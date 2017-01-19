عدن تتزين بجدارية «شهداء لا يموتون»

عدن (الاتحاد)

أزاحت السلطات المحلية في عدن الستار عن المرحلة الثانية من جدارية «شهداء لا يموتون» والذي أقامته الحملة الشعبية «شكراً مملكة الحزم» و«شكراً إمارات الخير»، تخليداً لذكرى الشهداء التحالف العربي والوطن الذين ضحوا بأرواحهم في معركة تحرير اليمن من سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وأزاح وكيل محافظة عدن محمد شاذلي بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين الستار عن صور الشهداء الذين تم رسم وجوههم على جدار مبنى السلطة المحلية في مديرية المعلا وفاء وتخليداً لشهداء الواجب الوطني والديني. وأفاد رئيس الحملة الشعبية فراس اليافعي، بأن الشعب اليمني لن ينسى وقفة دول التحالف وتقديم التضحيات الغالية بأبنائهم في سبيل نصرة أشقائهم في اليمن والدفاع عنهم والتصدي لأطماع إيران في المنطقة التي تهدد الأمن الإقليمي والعربي. وأضاف أن العمل الوطني يأتي ضمن فعاليات الحملة الشعبية وتخليدا لشهدائنا وشهداء دول التحالف أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الحق والكرامة والشرعية في اليمن.

وأضاف أن شهداء التحالف شرفوا وطنهم وأسرهم وعروبتهم وإنسانيتهم بما قدموه من تضحيات لنصرة أشقائهم وإخوانهم في اليمن، لافتا إلى أن الجميع يشعرون بالفخر والاعتزاز بالتضحيات والبطولات التي سطرت من أجل تحرير المحافظات اليمنية وتخليص أبناء الشعب من المليشيات الإجرامية الانقلابية التي سعت للتدمير والخراب وإهلاك الحرث والنسل. وقال «رغم الألم الذي نشعر به في فقدان أبنائنا وأبناء السعودية والإمارات فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدموه من تضحية وبطولة في أداء الواجب الوطني والعربي في الدفاع عن أشقائهم والوقوف إلى جانبهم في محنتهم».