كفالة اليتيم تبني مجتمعاً خالياً من الحقد والكراهية

القاهرة (الاتحاد)
من عظمة الإسلام كفالة اليتيم، التي تسهم في بناء مجتمع سليم خال من الحقد والكراهية، وتدل على طبع سليم وفطرة نقية وقلب رحوم، وترقق القلب وتزيل القسوة عنه، وتزكي المال وتطهره، وتزيد رزق الكافل.
يقول الدكتور السيد أبو الحمايل أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر: من سماحة الإسلام أنه اختص الأطفال الأيتام بمزيد من الرعاية والتكريم تعويضاً لهم عن فقد والديهم أو أحدهما، ولذلك وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على حسن معاملة اليتيم قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً)، «سورة الإسراء: الآية 34».
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وجعل الإسلام الإحسان إلى اليتيم علاجاً لقسوة القلب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال «امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين». وقال: «من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين- وفرق بين إصبعية السبابة والوسطى».
ويعد أكل مال اليتيم من السبع الموبقات فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، ومنها: «وأكل مال اليتيم»، وأثنى النبي على بيت يربى فيه يتيم يحسن إليه فقال: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»، وقال: «من عال ثلاثة من الأيتام كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة كهاتين وألصق إصبعيه السبابة والوسطى».