كفالة اليتيم تبني مجتمعاً خالياً من الحقد والكراهية

القاهرة (الاتحاد)

من عظمة الإسلام كفالة اليتيم، التي تسهم في بناء مجتمع سليم خال من الحقد والكراهية، وتدل على طبع سليم وفطرة نقية وقلب رحوم، وترقق القلب وتزيل القسوة عنه، وتزكي المال وتطهره، وتزيد رزق الكافل.

يقول الدكتور السيد أبو الحمايل أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر: من سماحة الإسلام أنه اختص الأطفال الأيتام بمزيد من الرعاية والتكريم تعويضاً لهم عن فقد والديهم أو أحدهما، ولذلك وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على حسن معاملة اليتيم قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً)، «سورة الإسراء: الآية 34».

ومن سماحة الإسلام أنه حث على معاملة اليتيم بالحسنى قال تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ)، «سورة الماعون: الآيات 1 - 3»، ذكر الله تعالى أن من صفات الذين يكذبون بالبعث والجزاء، يعاملون اليتيم بعنف وشدة لأن قلوبهم قاسية ولا يرجون ثواباً ولا يخشون عقاباً ولا يحضون غيرهم على إطعام المسكين، فكيف لهم أن يطعموه بأنفسهم؟، وقال تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ)، «سورة الضحى: الآيات 6 - 9»، تتحدث هذه الآيات عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والده وأمه، فقد أصبح يتيماً وهو طفل صغير لا يستطيع تدبير أموره فآواه الله، وكفله جده عبدالمطلب، ثم عمه أبو طالب وأيده الله بنصره وبالمؤمنين حتى جاء أمر الله بعدم إساءة معاملة اليتيم، وإكرامه وإعطائه ما يتيسر من الخيرات.

وجعل الإسلام الإحسان إلى اليتيم علاجاً لقسوة القلب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال «امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين». وقال: «من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين- وفرق بين إصبعية السبابة والوسطى».

ويعد أكل مال اليتيم من السبع الموبقات فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، ومنها: «وأكل مال اليتيم»، وأثنى النبي على بيت يربى فيه يتيم يحسن إليه فقال: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»، وقال: «من عال ثلاثة من الأيتام كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة كهاتين وألصق إصبعيه السبابة والوسطى».