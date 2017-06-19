النبي محمد.. خير قدوة في تحقيق العبودية

محمد أحمد (القاهرة)

كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير قدوة لأمته، في تحقيقه للعبودية والقيام بها على أكمل وجه، لأنه سيد ولد آدم، ولا نبي بعده، وإن دعوته للعالمين، وكانت هذه الصفة يحب أن يُنادى بها.

وصف الله تعالى نبيه في مواطن كثيرة، ما يدل على عظم مقام العبودية الذي وصل إليه، ففي مقام الوحي، قال تعالى: (إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ...)، «سورة البقرة: الآية 23»، وفي مقام الإسراء، قال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا...)، «سورة الإسراء: الآية 1»، وفي مقام النصرة والتأييد، قال تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ...)، «سورة الزمر: الآية 36».

كان النبي كثيرا ما ينعت نفسه بالعبودية، قال أبو سعيد الخدري: خطب رسول الله فقال: «إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه، فكان الرسول هو المُخيَّر، وكان أبو بكر أعلمنا».

وتدل الأحاديث النبوية على علو منزلة العبودية التي وصل إليها النبي. قال ابن عباس إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي يقول «لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله».