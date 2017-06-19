«سبيل» تخزين المياه.. ابتكار إسلامي خالص

مجدي عثمان (القاهرة)

«ياوارد الماء الزلال الصافي اشرب هنيئاً صحة وعوافي»، عبارة ارتبطت بالعمارة الخيرية الإسلامية، حيث كانت تُزين واجهة الأسبلة، مع الآيات القرآنية، (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً)، (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)،

وكان السلاطين والأمراء يأمرون ببناء أسبلة تحمل أسماءهم، ثم يولون شؤون السبيل إلى «المزملاتي»، والذي وجب أن يكون نظيفاً وأميناً، وسليم البدن والجسد، مهندم، يعامل الناس بالحسنى.

والمسلمون يعتبرون السبيل أو «السبلخانة» أو السبيل خانة، أعظم ما يثاب عليه المرء من أعمال البر، وكان المُحسن يُوقف بعض أملاكه للإنفاق على السبيل، الذي هو لفظ مشتق من «أسبل الماء»، أي صبه، أو أنه عمل في سبيل الله.

وقد أعطى المستشرق «جومار» في كتابه «وصف مدينة القاهرة» فترة الحملة الفرنسية، وصفاً عاماً للسبيل، حيث يتزود منه الناس بالمياه التي يحتاجون إليها مجاناً في كل المواسم، وينقل إليه الماء بعناء شديد من فرع النيل، حيث يوجد في الشوارع جمال مخصصة لذلك، ويتكون من ثلاثة طوابق.