مشروع حفظ النعمة.. عطاء إنساني لا ينضب

هناء الحمادي(أبوظبي)

انطلق مشروع حفظ النعمة عام 2004، كمبادرة إنسانية تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بدعم من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الشؤون البلدية - بلدية مدينة أبوظبي، ومنذ انطلاقه حقق الأهداف التي يسعى لها، خاصة تعزيز مبدأ الاستدامة من خلال خدمات العمل الإنساني، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات، والتميز والارتقاء في تقديم خدمات المسؤولية المجتمعية، والتمثيل النموذجي للعمل الإنساني برؤية إسلامية.. وساهم في مساعدة الأسر المحتاجة من المستفيدين من خلال تأهيل بعض أفرادها للانخراط في العمل بمشروع حفظ النعمة.

وتتنوع أقسام مشروع حفظ النعمة في الغذاء وبرنامج كسر الصيام، وبرنامج سقيا الماء، والكساء، والأثاث، ومع قرب عيد الفطر المبارك سعى إلى إسعاد أعداد كبيرة من الأسر المحتاجة والأيتام من خلال قسم «الكساء»، الذي يوفر الكثير من الاحتياجات من الملابس والأحذية والحقائب لتوزيعها على الأسر المتعففة قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل إدخال السعادة والسرور في قلوبهم، وليحتفلوا مع بقية الناس بالملابس الجديدة والأثاث الجميل.

خطوات التبرع

ولفت سلطان الشحي، مدير مشروع حفظ النعمة، إلى أن خطوات العمل بقسم «الكساء» تبدأ بجمع الملابس الصالحة للاستخدام من المتبرعين، وبعد فرزها وتصنيفها حسب الجنس والمقاس والفئة العمرية ونوع القطعة، يتم توزيعها على الأسر المحتاجة وعدد أفرادها بحسب قاعدة البيانات المتوفرة من فروع الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى لآلية العمل تتم من خلال الاتصال بالهاتف المجاني للمشروع 8005011 أو التواصل 24 ساعة 0509068204 من المحسنين والمتبرعين، وأثناء المكالمة نقوم بعملية تثقيف وتوعية بنوعية الملابس التي نستقبلها، وهدف مشروع حفظ النعمة والفئات المستهدفة. وقال: هذه الأسئلة يسألها المتبرع دائماً لمعرفة إلى من تصل تبرعاته ومدى مصداقية الجهات التي يتبرع لها وأثناء المكالمة تطلب المتبرعة حقائب لوضع الملابس، إذا لم يكن لديها ويتم توفيرها للمتبرعين، وبعد ذلك نحصل على البيانات الخاصة بالمتبرع «الاسم والعنوان ورقم الهاتف وماهو الموعد المناسب لإرسال المندوب الخاص بالمشروع»، وبعد ذلك يذهب المندوب لاستلام التبرع من أي مكان.