خديجة النعيمي: العمل الخيري غيّر حياتي

نسرين درزي (أبوظبي)

نشأت الدكتورة خديجة النعيمي على شغف العمل الإنساني منذ كانت طفلة صغيرة تمعن النظر إلى أبويها اللذين يسخران وقتهما لخدمة الناس ومساعدة المحتاجين، ووسط هذه الأجواء ترعرعت في بيت يرفع شعار التضحية والتعامل بإنسانية، مما دفعها إلى التخصص في مجال الطب، وتعتبر أن العمل الخيري غيّر حياتها.

وهي اليوم طبيبة أسرة في الخدمات العلاجية بمدينة العين تسخر وقت فراغها في العمل التطوعي، الذي أوصلها إلى بؤر الاحتياج في اليونان وزنجيبار، وتؤمن أن مهنة الإنسان يجب أن تتوافق مع شخصيته حتى يبذل فيها كل جهد يُشعره بالسعادة ويُشعر الآخرين بالرضا، وهذا ما تلمسه يومياً في خلال تأديتها لواجبها المهني عندما تكشف على المرضى وترشدهم للعلاج اللازم.

مخيم اللاجئين

تحدثت الدكتورة خديجة النعيمي خريجة كلية الطب في دبي عام 2010 عن المهام التطوعية الوطنية، التي ساهمت في إنجاحها، وأهمهما رحلة التدخل الطبي لإنشاء مخيم «لاريسيا» للاجئين السوريين في اليونان بتنظيم من هيئة الهلال الأحمر، ورحلة إلى زنجيبار لإنشاء المستشفى الميداني للمعاينات المجانية بتنظيم من مبادرة «زايد العطاء».