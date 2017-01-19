الجيش يتوعد بجبهات جديدة: تحالف الحوثي - صالح سيندم

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

توعد الجيش اليمني أمس، بفتح جبهات جديدة في أماكن لا تتوقعها المليشيات الانقلابية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي «سيندم تحالف الحوثي وصالح كونهم تمردوا وانقلبوا على الشرعية والمرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية والقرار 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف:« القوات المسلحة ستدخل صنعاء من محاور عدة، حسب الخطة المرسومة». لافتاً إلى الانتصارات المستمرة بمختلف الجبهات، والتقدم في محافظات صنعاء وتعز والجوف ومأرب وصعدة وشبوة وحجة والضالع.

وأشار الناطق إلى تطور الموقف العسكري للجيش في تعز، حيث تم صد ودحر المليشيات الانقلابية بعدة جبهات، وهناك تقدم في جبهة الوازعية ومركز مديرية الشقيراء، وفي جبهة مقبنة باتجاه الخط الرئيسي الرابط بين تعز والحديدة. ولفت إلى تقدم وحدات الجيش إلى ما بعد منطقة الجديد في جبهة ذوباب، حيث يفصلها 15 كيلومترا عن مدينة وميناء المخا. كما أشار إلى تحرير مواقع وجبال استراتيجية في بلدة نهم بما يقطع طرق الإمداد عن المليشيات ويحقق الاقتراب نحو مديرية أرحب شمال صنعاء. وكان الجيش اليمني أكد في بيان على «تويتر» استمرار تقدمه في نهم وسط اشتباكات عنيفة مع المليشيات لليوم الثالث على التوالي. وقال مصدر عسكري ميداني، إن قوات الجيش والمقاومة، وبغطاء جوي من التحالف، تقدمت باتجاه منطقة ضبوعة، بعد أن حررت في اليومين الماضيين 17 جبلاً استراتيجياً ومرتفعاً جبلياً شمال شرق صنعاء. وأضاف أن الاشتباكات والغارات أسفرت عن مقتل عشرات المتمردين وتدمير أربع مركبات. فيما تضاربت الأنباء عن أن العميد محمد السوادي قائد اللواء الرابع حرس جمهوري الموالي للمخلوع كان بين القتلى. وواصلت قوات الشرعية بدعم من طائرات «التحالف» تقدمها صوب ميناء المخا. وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش والمقاومة تزحف صوب منطقة واجحة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مدينة وميناء المخا، بعد استكمال تأمين وتطهير منطقة الجديد الساحلية. وأضافت إن الجيش يواصل تمشيط الساحل الغربي ونزع حقول الألغام التي زرعتها المليشيات في بلدة ذوباب القريبة من مضيق باب المندب.

وقالت مصادر المقاومة، إن اشتباكات اندلعت أمس في الجبهة الساحلية مع استمرار تقدم قوات الشرعية صوب ميناء المخا، ما أسفر عن العديد من القتلى. وقال الناطق باسم الجيش في تعز، العقيد منصور الحساني، إن طيران التحالف يقوم بتمشيط المناطق الواقعة بين الجديد والمخا استعداداً لاستكمال التقدم. وأشار إلى حالات فرار جماعي لعناصر المليشيات نحو مناطق يختل في المخا وباتجاه الخوخة في الحديدة.

وأضاف أن قوات الشرعية تقدمت في جبهة الوازعية (غرب تعز)، وحررت العديد من المواقع الجبلية بالقرب من منطقة الشقيراء، منها جبل السيبارة الإستراتيجي ومدرسة الحكمة وموقع الهشام. وذكر أن معارك شرسة دارت بين الجيش والمليشيات في بلدة مقبنة (غرب)، كما هاجم الجيش مواقع للانقلابيين في شارع الأربعين شمال المدينة وحرر العديد من المنازل والمواقع في المنطقة. وأكد مقتل أكثر من 17 متمردا، بينهم قيادي ميداني يدعى أبو يحيى. فيما سقط 8 قتلى بغارة جوية على تجمع للمليشيات في منطقة الربيعي جنوب غرب المدينة.