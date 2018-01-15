موسكو «تتفهم» غضب الفلسطينيين حيال ترامب

موسكو (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أمس أنه «يتفهم» تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اعتبر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة للسلام مع إسرائيل بأنها «صفعة العصر».

وصرّح لافروف خلال مؤتمر صحفي «نتفهم تماماً ما يشعر به الفلسطينيون حالياً.. لقد قدموا تنازلات من جانب واحد، واحداً تلو الآخر على مدى السنوات الأخيرة، من دون الحصول على أي شيء في المقابل». وأضاف «خلال الأشهر الأخيرة، سمعنا مراراً عن أن الولايات المتحدة على وشك إعلان اتفاق كبير، يرضي الجميع»، مشيراً إلى أنه «لم ير أو يسمع عن أي شيء في هذا الاتجاه».

وبحسب لافروف، فإن روسيا التي كانت مستعدة لاستضافة محادثات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، نددت بقرار ترامب حول القدس.

وقال لافروف إن فرص استئناف الحوار المباشر بين الطرفين «معدومة تقريباً نظراً إلى الوضع الحالي»، مشيراً إلى رغبته «في المستقبل القريب في التشاور مع شركائنا في اللجنة الرباعية» للشرق الأوسط وهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وقال لافروف إن إعلان ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، زادت من حالة الجمود في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وأعتقد أن فرص الحوار المباشر في الوضع القائم تكاد تكون صفراً، وهذا أمر مؤسف.