الأزهر يطلق مؤتمره العالمي لنصرة القدس غداً

أحمد شعبان (القاهرة)
تنطلق غداً في القاهرة، أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، بمشاركة عربية وإسلامية ودولية رفيعة، وبحضور ممثلين من 86 دولة، وبرعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما تستمر جلسات المؤتمر لمدة يومين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السعودي، ومشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وأولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، ومحمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
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