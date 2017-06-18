رئيس الدولة ونائبه ومحمــد بن زايـد يعــزون الملكـة إليزابيث في ضحايا الحريق

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالتها وللحكومة والشعب البريطاني الصديق وأسر الضحايا، في ضحايا الحريق الذي التهم برج «غرينفيل» غربي لندن.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية ومواساة إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية في ضحايا الحريق.