استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخر بجروح حرجة، في مواجهات اندلعت شمالي الضفة الغربية المحتلة، واستشهد أحمد عبد الجابر سليم البالغ (24 عاماً) خلال مواجهات في بلدة جيوس القريبة من مدينة قلقيلية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب أن سليم كان قد أصيب بجروح خطيرة بالرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال في المدينة، لكنه فارق الحياة هناك.
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واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينياً خلال عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية فجر أمس.
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