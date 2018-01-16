استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخر بجروح حرجة، في مواجهات اندلعت شمالي الضفة الغربية المحتلة، واستشهد أحمد عبد الجابر سليم البالغ (24 عاماً) خلال مواجهات في بلدة جيوس القريبة من مدينة قلقيلية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب أن سليم كان قد أصيب بجروح خطيرة بالرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال في المدينة، لكنه فارق الحياة هناك.

ومع هذا الشاب، يرتفع إلى 17 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينياً خلال عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية فجر أمس.