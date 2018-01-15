وفد عراقي في أربيل لحسم الملفات العالقة

بغداد (الاتحاد، وكالات)
بدأ وفد وزارة الداخلية العراقية، أمس، زيارة إلى أربيل لإجراء مباحثات فنية مع حكومة كردستان العراق، تتعلق بإدارة المنافذ الحدودية والمطارات والجنسية والجوازات والبطاقة الموحدة وتصدير النفط. وقال مصدر في الوزارة: «إن الوفد الذي يضم أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق موفق عبد الهادي الجنابي، ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء مهدي الوائلي، وممثلين عن وزارة النفط، ستكون حاسمة على صعيد تقرير مصير مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية».
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