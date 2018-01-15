وفد عراقي في أربيل لحسم الملفات العالقة



تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018 بغداد (الاتحاد، وكالات) بدأ وفد وزارة الداخلية العراقية، أمس، زيارة إلى أربيل لإجراء مباحثات فنية مع حكومة كردستان العراق، تتعلق بإدارة المنافذ الحدودية والمطارات‏‭ ‬والجنسية ‬والجوازات ‬والبطاقة ‬الموحدة وتصدير النفط. وقال مصدر في الوزارة: «إن الوفد الذي يضم أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق، ووكيل‏‭ ‬الوزارة ‬لشؤون ‬الشرطة ‬الفريق ‬موفق ‬عبد ‬الهادي ‬الجنابي، ‬ومدير ‬عام ‬الأحوال‭ ‬المدنية ‬والجوازات ‬والإقامة ‬اللواء ‬مهدي ‬الوائلي، وممثلين عن وزارة النفط، ستكون ‬حاسمة ‬على ‬صعيد ‬تقرير ‬مصير ‬مطاري ‬أربيل‭ ‬والسليمانية ‬والمنافذ ‬الحدودية».