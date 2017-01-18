فيسبوك.. ومعركة ميركل

بيرجيت جينين وستيفان نيكولا وآرني ديلفز - برلين

بينما كانت تحتفل بالفوز في انتخابات 2013 التي منحتها فترة ثالثة في منصب المستشارة الألمانية، ذهبت أنجيلا ميركل إلى زميل لها وأزاحت علم ألمانيا من يده. وأذيع الفيديو الذي يوضح هذه الحركة الصغيرة، والذي يهدف إلى إظهار صورة تعلم أنها ستجوب العالم بسرعة الصاروخ، في بث حي على وسائل الإعلام الاجتماعية كدليل مزعوم على افتقار ميركل للوطنية – والآن هناك محاولات لإجبار شركات مثل فيسبوك على كبح جماح خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة.

وفيما تنظم ميركل حملتها للفوز بفترة رابعة، تقوم حكومتها بزيادة الضغط على شركة فيسبوك وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار مشاركات خبيثة. وقد ذكر حزبها يوم السبت أنه يسعى لإصدار تشريع من شأنه أن يطالب فيسبوك ونظراءه بالرد على الشكاوى وحذف مثل هذا المحتوى في غضون 24 ساعة وإلا سيواجه غرامة. وإذا ما تم تمرير هذا التشريع، فإن الاقتراح سيكون أشرس اللوائح التي يواجهها فيسبوك في أي دولة يعمل بها.

وقال «ستيفان هاربارث»، محام بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، إن «شبكات التواصل الاجتماعي تستغرق وقتا طويلا لحذف الإهانات قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة». وأضاف «هناك حدود واضحة للحديث في العالم الحقيقي لم تطبق حتى الآن على الإنترنت وهذا يحتاج إلى تغيير. إن هذا يتعلق بالمشاركات التي تنم عن كراهية وكذلك الأخبار المزيفة».

وقال «هاربارث» إنه يود أن يتم سن قانون قبل الانتخابات الوطنية لهذا العام، والمتوقع أن تعقد في شهر سبتمبر. ويصر المحامي إن هذا القانون لا يرمي إلى تعزيز فرص حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات، بل بالأحرى حماية العملية الديمقراطية في ألمانيا من التلاعب.

وسيشهد «فيسبوك» حالة من القلق المتزايد، عندما يناقش مشرعون من حزب ميركل مسألة «انتشار الكراهية والتشويه» في وسائل الإعلام الاجتماعية في مؤتمر يعقد في برلين مع «ايفا ماريا كيرشسباير»، واحدة من أكبر المدافعين عن الشركة في ألمانيا.