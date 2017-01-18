بيلاروسيا.. فرص سياحية واعدة!

آدم تايلور*

هي دولة ممتدة على بقعة محصورة من الأرض، معروفة بشتائها قارس البرودة، وجمهورية سوفييتية سابقة، لا يزال جهاز الاستخبارات «كيه جي بي» معروفاً فيها بالاسم ذاته، ويواصل الناس العمل في المزارع والشركات المملوكة للدولة بصورة جماعية.

وبالطبع، هذه الدولة هي بيلاروسيا، التي لطالما اختلفت عن بقية دول أوروبا، لكن إذا مضت عاصمتها «مينسك» في طريقها، فمن الممكن أن تصبح شيئاً آخر ألا وهو: أحدث بقعة سياحية جاذبة في القارة العجوز.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلن جهاز الخدمات الصحفية التابع لرئيس بيلاروسيا، أن السفر من دون تأشيرة أصبح متاحاً إلى مواطني 80 دولة، وهي قائمة مطولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي بأسرها إلى جانب الولايات المتحدة. وستنطبق القواعد الجديدة على الأشخاص الذين يصلون إلى مطار «مينسك» الوطني، وتشمل الإقامة لمدة خمسة أيام في الدولة. ومن المزمع تطبيق هذه القواعد الشهر المقبل.

وثمة دوافع كثيرة للانفتاح على السفر من دون تأشيرة، لعل أهمها، مثلما أوضح وزير الشؤون الخارجية البيلاروسي، أنها تأمل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءً مماثلاً تجاه شعب بيلاروسيا ممن يرغبون في زيارة أوروبا. لكن ليس من الصعب أيضاً إدراك أن السياحة تجول أيضاً في ذهن مينسك.

وتتوقع وزارة السياحة والرياضة البيلاروسية أن يرتفع عدد السياح بنسبة 20 في المئة، حسبما أفاد «فيتالي جريتسفيتش» المسؤول في الوزارة، والذي أوضح أن المسؤولين يسعون بصورة مبدئية لجذب السياح من أوروبا وأميركا الشمالية ودول الخليج العربي.