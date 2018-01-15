موديز: ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد قطر تتراجع

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أمس الاثنين، إن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري تتراجع يوماً بعد آخر، مع استمرار مقاطعة الدوحة وتعنتها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في 5 يونيو الماضي، في محاولة لتعديل سياسية قطر الداعمة للإرهاب.

يأتي تقرير موديز، بعد أيام لتقرير آخر أصدرته ستادرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، قالت فيه، إن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري رهينة لتطورات المقاطعة العربية.

وتعد القروض البنكية واحدة من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتي تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء في قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.

ورجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أغسطس الماضي تباطؤ نمو الائتمان المحلي القطري إلى 5% في العام الماضي، و7% العام الجاري تراجعا من مستوى 15%.

في ديسمبر الماضي، أظهر مسح لبوابة العين الإخبارية أن ودائع غير المقيمين في قطر تراجعت بنسبة 27% إلى 134.9 مليار ريال (37 مليار دولار)، في نهاية نوفمبر الفائت.