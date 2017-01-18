الأزمة القبرصية.. أفق الحل

ليونيد بيرشيدسكي*

تبدو ما توصف بأنها الفرصة الأخيرة أمام القبارصة اليونانيين والأتراك لإعادة توحيد الجزيرة سانحة وفي المتناول؛ غير أن ذلك قد لا يتحقق من دون إشارة موافقة من روسيا.

وقد قُسمت قبرص عام 1974، عندما غزت تركيا الجزيرة لمنع ابتلاعها من قبل اليونان وإنشاء دولة غير معترف بها في شمال قبرص. واليوم، تُعتبر اليونان وتركيا وبريطانيا، التي تمتلك قواعد عسكرية في قبرص، الدول الضامنة للوضع العسكري الراهن. وإلى جانب زعيمي الشطرين اليوناني والتركي، شارك أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جيتيريس ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر في المفاوضات بجنيف هذا الأسبوع. وبعد تعثرها يوم الخميس الماضي، من المقرر أن تُستأنف المحادثات الأسبوع المقبل على مستوى أدنى.

روسيا اقترحت المشاركة ولكنها لم تتلقَّ دعوة، على اعتبار أنه لا يوجد سبب رسمي لذلك. والحال أن ثمة الكثير من الأسباب غير الرسمية لاهتمام موسكو بالمفاوضات القبرصية. ومع أن روسيا عبّرت بشكل رسمي عن دعمها لتسوية النزاع، فإن الاتفاق النهائي قد يضر بمصالحها الكثيرة في المنطقة، ذلك أن نحو 40 ألف روسي يعيشون على الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف. كما أنهم يمتلكون عقارات وشركات في كل من الشطرين اليوناني والتركي. ونظراً لتاريخها كملاذ لأموال فترة ما بعد الاتحاد السوفييتي، تُعتبر قبرص الصغيرة رسمياً أكبر مصدِّر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا. فوفق البنك المركزي الروسي، مثّلت الجزيرة، خلال الربع الثاني من 2016، 2.8 مليار دولار من الاستثمارات، أي أكثر من ضعف حجم استثمارات البلد التالي على الترتيب. كما أنها تمثّل مصدراً رئيسياً للعائدات السياحية بالنسبة إلى قبرص؛ حيث تشير أرقام الحكومة القبرصية إلى أن 525 ألف روسي زاروا الجزيرة في 2015؛ أي أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية بعد بريطانيا من حيث جنسية السياح الذين يزورون الجزيرة.

باختصار، تُعتبر قبرص مكاناً مهماً بالنسبة إلى روسيا والروس، غير أن إعادة توحيد الجزيرة لن تفيد موسكو إلا تحت شروط معينة. فروسيا تسعى لإضعاف «الناتو»، والحال أن تسوية المشكلة القبرصية يمكن أن تقوّي الحلف عبر تخليصه من نزاع طويل الأمد بين اليونان وتركيا، وكلاهما عضو فيه. كما يمكنها أن تعني فقدان روسيا موطئ قدم عسكرياً في المنطقة، اكتُسب في 2015 عندما فتحت قبرص موانئها للسفن الروسية المشاركة في عمليات محاربة الإرهاب ومحاربة القرصنة. صحيح أن روسيا أحجمت عن استخدام الاتفاق الرسمي لمساعدة عملياتها العسكرية في سوريا، ولكن يبدو أنها استعملت موانئ قبرص لتهريب وقود الطائرات الحربية إلى سوريا رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.

وفضلاً عن ذلك، يسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى تشكيل شراكة في مجال الطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبيع الغاز إلى أوروبا الجنوبية، ولكن إعادة توحيد الجزيرة تهدّد بتعبيد الطريق لشراكة منافسة. ذلك أن كميات الغاز الطبيعي الكبيرة التي اكتُشفت في شرق المتوسط، وعودة الدفء إلى العلاقات بين إسرائيل وتركيا، جعلتا من إنشاء خط أنابيب غاز ينقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا إمكانية واردة، وإنْ كانت حكومة قبرص اليونانية تربط خط الأنابيب بإعادة توحيد الجزيرة.