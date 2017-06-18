«تغريدات» دونالد ترامب في معرض بنيويورك

نيويورك (أ ف ب)

يقام معرض في نيويورك، ينظمه المقدم والفكاهي الجنوب أفريقي «تريفور نوا» عن التغريدات الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر خدمة «تويتر»، والتي تثير جدلاً كبيراً في أوساط الأميركيين.

يمكن للعامة حتى اليوم زيارة هذا المعرض الذي يحمل عنوان «المكتبة الرئاسية للتغريدات»، في إشارة إلى المكتبات التي يؤسسها عادة الرؤساء الأميركيون لتضم محفوظاتهم لدى مغادرة البيت الأبيض. وبالتالي في استطاعة الزوار أن يستعرضوا عبر الشاشة التغريدات المنشورة عبر الحساب الشخصي للرئيس الأميركي @RealDonaldTrump منذ بدء نشاطه عبر «تويتر» سنة 2009.

هذا الحساب الذي لا يزال يستخدمه ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، مفضلًا إياه على الصفحة الرسمية للرؤساء الأميركيين على «تويتر»، يتابعه أكثر من 32 مليون مستخدم للإنترنت.

وترسل الشاشة إشارة صوتية فور نشر ترامب تغريدة جديدة، كما أن الرسائل الأشهر تظهر ضمن إطار ذهبي بما يشبه المعروضات في المتاحف.

يأتي هذا المعرض بعد تقديم نائب أميركي اقتراحاً لحفظ كل ما يكتبه الرئيس الأميركي عبر مواقع التواصل.