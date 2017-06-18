بوتين: العقوبات الأميركية «ستعقّد العلاقات»



تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017 موسكو (أ ف ب) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة (روسيا1)، أمس، أن العقوبات الجديدة التي أقرها الكونجرس الأميركي ستعقد العلاقات بين البلدين. وقال بوتين «بالطبع سيعقّد ذلك العلاقات الروسية-الأميركية». وأضاف «أعتقد أنها مؤذية»، مشدداً مع ذلك على أنه «ما زال من المبكر الحديث عن أي رد». إلا أن الرئيس الروسي حذر من أنه سيتعين على موسكو «تعديل شيء ما» أو «القيام بشيء إضافي» حيال مسألة العقوبات. ولكنه أصر على أن العقوبات الأميركية لن تؤدي إلى وصول روسيا إلى «طريق مسدود أو انهيارها». وأجريت المقابلة مباشرة عقب ظهور بوتين الإعلامي الخميس للرد على اتصالات مواطنين روس في برنامج يذاع سنوياً، اعتبر خلاله زعيم الكرملين أن العقوبات الجديدة سببها خشية واشنطن من تحول موسكو إلى «منافس جدي».