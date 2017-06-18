الجيش يكثف ضرباته ضد الإرهابيين جنوب الفلبين

مراوي، الفلبين (أ ف ب)

كثف الجيش الفلبيني ضرباته ضد الإرهابيين الذين يسيطرون على أقسام من مدينة مراوي بجنوب البلاد، وشن غارات جوية وقصفهم بالمدفعية السبت، فيما نشر تعزيزات من الجنود مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 300 قتيل خلال شهر من المعارك.

وتصاعدت أعمدة الدخان وألسنة النيران من الجيوب التي لا تزال تحت سيطرة المقاتلين، فيما كانت طائرات حربية تقصف هذه المناطق، لدعم القوات البرية التي تسعى لإخراج المتمردين من تلك الأحياء، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس هناك.

واستخدم الجيش المروحيات الهجومية من نوع ام.جي520 ومطاردات من نوع اف.آي50. وتدل الرشقات الغزيرة من أسلحة رشاشة على حجم المعارك وشراستها.

وقال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الذي ظهر علناً للمرة الأولى منذ قرابة أسبوع، إن وجود مقاتلين أجانب من تنظيم «داعش» ضمن المسلحين في مراوي، يجعل القتال أكثر صعوبة.

واجتاح مئات المتمردين بمساعدة مقاتلين أجانب كما تقول السلطات، مراوي في 23 مايو، أكبر مدينة مسلمة في الفلبين التي يشكل المسيحيون أكثرية سكانها، وهم يلوحون بالأعلام السوداء لتنظيم «داعش». وتقول السلطات إن ما حصل كان محاولة لإعلان السيطرة في المنطقة.