أفغانستان: إصابة 7 أميركيين برصاص جندي أفغاني

مزار شريف، أفغانستان (أ ف ب)

أُصيب سبعة جنود أميركيين أمس في هجوم شنه جندي أفغاني في قاعدة عسكرية بالقرب من مزار شريف في شمال أفغانستان سبق أن تعرضت لهجوم من حركة طالبان في نهاية مارس. ويأتي هذا الحادث فيما يستعد البنتاجون لإعلان تعزيز وجوده في أفغانستان بالإضافة إلى العناصر الـ8400 الموجودة حاليا في البلاد.

وإطلاق النار في قاعدة شاهين هو الثاني الذي يصوب فيه جنود أفغان سلاحهم على القوات الدولية التي تتولى تدريبهم، خلال أسبوع.

وأعلنت قيادة عملية حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان مقتضب أن سبعة عناصر من الجيش الأميركي أصيبوا بجروح ونقلوا لتلقي العلاج. وقالت إنه يجري التحقيق في الهجوم الذي وقع في قاعدة شاهين قرب مزار شريف.

وكان التحالف العسكري الدولي أعلن في وقت سابق أن جنديا أفغانيا واحدا قتل، وأُصيب آخر بجروح في قاعدة شاهين، إحدى أكبر القواعد في البلاد والتي تضم الوحدة الـ209 للجيش وتغطي تسع ولايات.