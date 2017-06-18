أردوغان يتوعد المعارضة

إسطنبول (أ ف ب)

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو من ملاحقته قضائيا إذا أصر على القيام بمسيرته الاحتجاجية في اتجاه إسطنبول. ودعا كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) إلى تنظيم مسيرة على مسافة 450 كلم من أنقرة إلى إسطنبول للاحتجاج على سجن النائب في حزبه أنيس بربر أوغلو.

وحكم على بربر أوغلو الأربعاء الماضي بالسجن 25 عاما بعد إدانته بتقديم معلومات سرية إلى صحيفة «جمهورييت» المعارضة.

وبدأ كيليتشدار أوغلو أمس اليوم الثالث من مسيرته التي ستستغرق حوالي شهر، على أن تنتهي أمام سجن إسطنبول الذي يحبس فيه أنيس بربر أوغلو.

وقال أردوغان في ندوة لرجال الأعمال في إسطنبول «إن دعوة الناس للنزول إلى الشوارع لا تفيدهم ولا تفيد البلاد». وأضاف الرئيس التركي إن «الطواف بلافتات كتب عليها عدالة لا يؤمن العدالة. إذا أردتم العدالة، فإن مكان إيجاد العدالة في تركيا هو البرلمان». وحذر كيليتشدار أوغلو بالقول «إذا استدعتك السلطات القضائية غدا إلى مكان ما، فلا تفاجأ».