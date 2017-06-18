فقدان 7 جنود بتصادم مدمرة أميركية بسفينة شحن قبالة اليابان

يوكوسوكا، اليابان (أ ف ب)

واصل خفر السواحل اليابانيون والبحرية الأميركية ليل أمس عمليات البحث عن سبعة بحارة أميركيين فقد أثرهم بعد اصطدام مدمرتهم بسفينة شحن ترفع علم الفلبين قبالة السواحل اليابانية فجرا. وكانت طائرات ومروحيات وقوارب تجوب قبالة السواحل اليابانية المطلة على المحيط الهادئ بحثا عن البحارة الذين كانوا لا يزالون في عداد المفقودين بعد مرور 20 ساعة على الحادث الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمدمرة «يو اس اس فيتزجيرالد» وأوقع العديد من الجرحى من بينهم القبطان.ولوحظت أضرار بالغة على ميمنة السفينة التي واجهت صعوبات كبيرة في التحرك أمس بعد قطرها لتصل قبيل المساء إلى يوكوسوكا في خليج طوكيو بعد 16 ساعة تقريبا على الحادث.

وأعلنت البحرية الأميركية مساء أمس أن «عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها طائرات ومروحيات وسفن أميركية ويابانية على أمل العثور على أفراد الطاقم السبعة المفقودين تتواصل».

وفي تغريدة على تويتر كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أفكاري وصلواتي مع بحارة يو اس اس فيزجيرالد وعائلاتهم. شكرا لحلفائنا اليابانيين على مساعدتهم». وتشمل أعمال البحث أيضا عملية تفتيش كاملة على متن المدمرة.

وأعلنت البحرية الأميركية وخفر السواحل اليابانيون أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة «ايه سي اكس كريستال» قرابة الساعة 02,30 (الجمعة 17,30 ت ج) أثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.