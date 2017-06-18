  • الأحد 23 رمضان 1438هـ - 18 يونيو 2017م
  02:50    ارتفاع ضحايا قصف سوق شعبي في صعدة باليمن إلى 25 قتيلاً         03:16     حالة تأهب قصوى بمطار شتوتجارت بألمانيا بسبب إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة     

التعرف إلى هويات ستة مغاربة بين الضحايا

بريطانيا: ارتفاع عدد قتلى حريق برج لندن إلى 88
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017

لندن (وكالات)

اعتبرت الشرطة البريطانية أمس أن 58 شخصاً فقدوا في حريق برج «جرينفل» في عداد القتلى إلى جانب 30 تأكدت وفاتهم، في حصيلة مرشحة «للارتفاع»، ويأتي الإعلان بعد لقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعض الناجين من الحريق أمس وسط تنامي الانتقادات لطريقة تعاطيها مع المأساة، فيما اعتبرت الملكة اليزابيث الثانية أن حالة من «الكآبة» تخيم على بريطانيا إثر الحادثة.

وقال ستيوارت كوندي، المسؤول في شرطة لندن: «عملنا دون كلل على محاولة التأكد من عدد الأشخاص الذين نعتقد أنهم كانوا في برج جرينفل ليلة نشوب الحريق».

وأضاف: «للأسف، في هذا الوقت هناك 58 شخصاً قيل لنا إنهم كانوا في جرينفل ليلتها وهم حالياً في عداد المفقودين ولذا، أفترض بكل أسف أنهم قضوا». وأشار إلى أن هذه الحصيلة مرشحة «للتغيير والارتفاع».

وأفاد جهاز الصحة الوطنية، أمس، أن نحو 19 جريحاً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، عشرة منهم حالتهم خطرة. واستبعدت خدمات الطوارئ العثور على مزيد من الناجين من مأساة الأربعاء.

ووسط تنامي الغضب الشعبي بشأن الكارثة، أعلن داونينج ستريت أن ماي ستلتقي 15 شخصاً بين سكان ومتطوعين في مكتبها، وترأست ماي، صباح أمس، اجتماع فريق عمل تابع للحكومة في 10 داونينج ستريت لمناقشة الكارثة قبل لقائها بمجموعة تمثل الضحايا والمتطوعين وقادة المجتمع. ... المزيد
     
 