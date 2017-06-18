الاحتلال يحاصر قرية منفذي هجوم القدس

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أصيب 3 فلسطينيين، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت قرية دير أبو مشعل وسط الضفة الغربية، والتي خرج منها منفذو هجمات منفصلة في القدس أمس الأول.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن عشرات آخرين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي شهدتها القرية الواقعة قرب مدينة رام الله. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ضربت حصاراً على القرية، حيث أغلقت الطرق كافة المؤدية إليها، وأقامت بوابة حديدية على مدخلها، ومنعت السكان من الدخول إليها أو الخروج منها. وتابع أن القوات استولت أيضاً على 40 مركبة من القرية، ووزعت منشورات تتضمن تهديدات للمواطنين بسلسلة من الاقتحامات والاعتقالات والتفتيش للمنازل، واستمرار الحصار المفروض على القرية بسبب الهجمات.

كما أعلنت إسرائيل إلغاء 250 ألف تصريح زيارة لفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس، كانت أصدرتها بمناسبة شهر رمضان.

وبررت الإدارة المدنية الإسرائيلية إلغاء التصاريح بصدور «تبريكات» من حركة فتح لما قام به الشبان الثلاثة.