  • الأحد 23 رمضان 1438هـ - 18 يونيو 2017م
  02:50    ارتفاع ضحايا قصف سوق شعبي في صعدة باليمن إلى 25 قتيلاً         03:16     حالة تأهب قصوى بمطار شتوتجارت بألمانيا بسبب إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة     

حكومة اليمن توافق على خطة مجلس الأمن بشأن الحديدة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017

القاهرة (وكالات)

قالت الحكومة اليمنية الشرعية أمس إنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين تهدف إلى تخفيف المعاناة في الحرب الأهلية.

كان مجلس الأمن الدولي حث أطراف الحرب الخميس على الموافقة على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون بعيدا عن القتال واستئناف دفع أجور موظفي الحكومة.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تغريدة على تويتر إن حكومته جددت قبولها المقترحات التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو. وكان ولد الشيخ أحمد أبلغ مجلس الأمن أنه اقترح اتفاقا لتجنب أي اشتباكات عسكرية في الحديدة، موضحا أنه سيجري التفاوض عليه بالتوازي مع اتفاق لاستئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد.

وقال المخلافي «إن الحكومة اليمنية ترى أن البيان الرئاسي يلبي الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة لمعالجة الأوضاع المتردية في اليمن التي تسبب فيها الانقلاب». ودعا إلى مزيد من الضغط على «الانقلابيين» للاستجابة لمقترحات المبعوث الأممي.

     
 