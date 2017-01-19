معرض 421 يطلق الدورة الرابعة من برنامجه الفني «أربعاء الفنون»

أبوظبي (الاتحاد)

يعود «أربعاء الفنون» بموسم آخر من الحوارات، وورش العمل، وعروض الأفلام، في معرض421، من فبراير إلى مايو 2017. يقدم هذا الموسم مزيجاً متنوعاً من الحوارات التفاعلية، وورش العمل التدريبية المستوحاة من أفكار المعارض التي يستضيفها معرض 421 خلال هذا الموسم.

ومن بين ما تقدمه حوارات هذا الموسم: إطلالة على ما وراء كواليس معرض «زينة إماراتية: ملموسة وغير ملموسة»، الثالث ضمن مبادرة «لئلا ننسى»، وذلك يوم الأربعاء، 8 فبراير، ثم الأربعاء، 8 مارس، حوار (كلام فيما بيننا..

نظرة على معرض «بين»).

كما يتضمن البرنامج مجموعة عروض أفلام بالسينما العربية المعاصرة لمخرجين موهوبين من جميع أنحاء العالم العربي بالتعاون مع سينما عقيل، وهي: الأربعاء، 22 فبراير فيلم «السوق المركزي» من إخراج صالح ناس (البحرين)، وفيلم «الكلاسيكو» من إخراج هالكوت مصطفى (العراق، الإمارات، النرويج)، والأربعاء 22 مارس فيلم «هروب» إخراج حميد سعيدجي وجوناثان مايسن (الجزائر)، وفيلم «هدية من الماضي» إخراج: كوثر يونس (مصر)، الأربعاء، 19 أبريل فيلم «خلينا هكا خير» من إخراج مهدي البرصاوي (تونس)، وفيلم «أنوار روما» من إخراج علي خالد (الإمارات، البرازيل).