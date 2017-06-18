اتحاد «كتاب الإمارات» يمنع التعامل مع الجهات القطرية أفراداً ومؤسسات

أبوظبي (الاتحاد)
عمّم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على جميع الكتاب والأدباء والمثقفين والعاملين في حقل الكتابة والإبداع في دولة الإمارات بوجوب عدم التعامل مع أي جهة قطرية أفراداً ومؤسسات، داخل الدولة أو خارجها؛ ومنع إجراء أي لقاء أو إقامة أي نوع من أنواع التواصل أو المشاركة في أي فعالية قطرية أو تابعة لقطر أو ممولة من قطر، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
وترجمة لهذا التوجه، فقد قرر الاتحاد استبعاد دولة قطر من فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الإمارات للإبداع الخليجي التي يجري التحضير لها حالياً، وبالتالي فإن المشاركة ستكون لدولة الإمارات، إلى جانب كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت، إضافة إلى اليمن والعراق، إلى جانب ضيف الشرف العربي، وهو فلسطين هذا العام.
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وأضاف الصايغ: لقد كانت الإمارات وما زالت من الدول الرائدة في مجال الانفتاح على مختلف الآراء والمواقف، لكنها في الوقت نفسه لم تساوم يوماً في الموقف من قضية الإرهاب ودعمه وتمويله، واعتبرت ذلك خطراً يتهدد المنطقة والعالم، ونحن إذ نتخذ قرارنا في مقاطعة دولة ثبت بالدليل القاطع ضلوعها في دعم الإرهاب إنما نحمي حريتنا ومبدأنا، وندافع عن مناخات التعدد والانفتاح التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسست على يدي القائد الرمز المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم ترسخت وتجذرت وأصبحت أحد أهم عوامل نجاح المشروع الحضاري العربي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
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وختم الصايغ: لدينا أمل كبير في أن يكون للمثقف القطري الحر موقف هو الآخر، بأن يقول كلمته بما يمليه عليه موقعه، وبما تفرضه عليه مسؤوليته الأخلاقية، وبما يجسد تاريخ قطر ويعكس أخلاقيات شعب قطر الشقيق وأصالته ونبله.