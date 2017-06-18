واجبات أوكرانيا.. لكبح اليمين المتطرف

جوشوا كوهين*

في الوقت الذي يستمر فيه القتال بينها وبين قوات الانفصاليين المدعومين من روسيا، تواجه حكومة كييف تهديداً آخر لسيادتها -على المدى الطويل- من قبل الجماعات اليمينية القوية ذات التوجهات القومية المتطرفة. وهذه الجماعات لا تتورع عن استخدام العنف لتحقيق أهدافها، المتعارضة مع نمط الديمقراطية المتسامحة الغربية التوجه التي تسعى كييف إلى تبنيها.

وعملية الطعن الأخيرة، التي تعرض لها ناشط يساري مناوئ للحرب يدعى «ستاس سيرهيينكو»، تظهر بجلاء مدى التهديد الذي يمثله هؤلاء المتطرفون. ويعتقد سيرهيينكو وزملاؤه الناشطون أن مرتكبي عملية الطعن ينتمون إلى مجموعة النازيين الجدد (سي 14)، خصوصاً أن الهجوم حدث في ذكرى ميلاد هتلر، وأن زعيم المجموعة احتفل بعملية الطعن بعد وقوعها مباشرة.

والهجوم على سيرهيينكو ليس سوى قمة جبل الجليد الغاطس. ففي فترة أحدث، اعتدى أفراد جماعة (سي 14) بالضرب المبرح على سياسي اشتراكي، فيما قام بلطجية من القوميين المتطرفين باقتحام مبنى بلدية «كييف»، ومدينة «لفيف». كما هاجمت الجماعات اليمينية المتطرفة والنازيون الجدد المعارضَ الفنية وعطلت استمرارها، واعتدت على المظاهرات المناهضة للفاشية، وعلى فعالية «الأوكرانيين يختارون السلام»، وفعاليات LGBT (الحروف الأولى لمثليي الجنس والمتحولين جنسياً)، والمراكز الاجتماعية، والمؤسسات الإعلامية، وجلسات المحاكم، ومسيرات «يوم النصر» المقامة احتفالاً بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ووفقاً لدراسة أجراها معهد «إنستيتيوت ريسبوبليكا»، وهو معهد أوكراني للأنشطة المدنية، فإن المشكلة لا تكمن في تكرار حوادث العنف التي ترتكبها جماعات اليمين المتطرف فحسب، وإنما في الشعور بالحصانة من العقاب، وهو شعور منتشر لدى مرتكبي تلك الحوادث.

وليس من الصعب تبين الأسباب التي تجعل كييف تبدو غير راغبة في مواجهة هذه الجماعات العنيفة؛ ومنها أن الجماعات اليمينية المتطرفة (شبه العسكرية) لعبت دوراً مهماً في الحرب المبكرة التي شنتها الدولة على الانفصاليين المدعومين من روسيا. وهناك سبب آخر، وهو أن الحكومة الأوكرانية تخشى من احتمال انقلاب تلك الجماعات عليها، وهو شيء قاموا به من قبل، ويهددون به الآن.