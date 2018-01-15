«بلومبرج»: خسائر بالغة لبورصة قطر عقب حادث الاعتراض

أبوظبي (مواقع إخبارية)

سجل مؤشر بورصة قطر خسائر بالغة بعد الإعلان عن خرق سلطات الدوحة القوانين الدولية باعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين، حيث تعد تلك الخسارة الأكبر من نوعها منذ بداية الأزمة القطرية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حسب وكالة بلومبيرج.

وأفادت الوكالة الدولية المرموقة، المتخصصة في شؤون الاقتصاد، بأن الحركة العدوانية القطرية تجاه الطيران المدني الإماراتي كان لها تأثير سلبي للغاية على بورصة قطر، حيث أثر على التعاملات الدولية في البورصة القطرية، مما أدى إلى انسحاب واسع النطاق من قبل المستثمرين الأجانب فور علمهم بالخبر. وانخفض مؤشر البورصة القطرية بنسبة 2.5%، الأمر الذي أثر على التعاملات في الإغلاق، وتتوقع دانا خيراشي، محللة بلومبيرج للبورصة القطرية، أن يستمر مؤشر البورصة القطرية في الانخفاض في اليوم التالي مع تواصل الإدانات الدولية للانتهاك القطري.