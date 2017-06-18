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«عثمان صمبين» سعى إلى «فن يمتلك وظيفة اجتماعية»

10 سنوات على غياب صاحب «عامل الميناء الأسود»
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تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017

أحمد عثمان (باريس)

عشر سنوات مضت على غياب سينمائي أفريقيا «عثمان صمبين»، الذي سعى من أجل أن يجعل «فنه يمتلك وظيفة اجتماعية». بعد مرض لم يمهله سوى أشهر قليلة، غاب السينمائي الأفريقي السنغالي عثمان صمبين في التاسع من يونيو 2017 بمسكنه بيولف، ووارى جثمانه التراب بمقبرة المدينة نفسها.

ولد عثمان صمبين في الأول من يناير عام 1923 بزينجشور، إحدى مدن كازامانس. بدءاً من سبع سنوات، أصبح يتردد على «الكُتاب القرآني»، متعلماً الفرنسية والعربية في آن معاً، بينما كانت لغته المحلية الأم هي الفولف.

في 1942، أدى الخدمة العسكرية كجندي في الجيش الفرنسي، وبالتحديد في الفيلق السنغالي الشهير. وفي 1946، بعد التحرير، استقر في فرنسا، وراح يتسكع في شوارع وأحياء مارسيليا، حيث عمل في بعض الأعمال البسيطة، مثل عامل رصيف وحمال في مينائها الشهير، غير أنه في الوقت نفسه، تنامى وعيه إزاء العديد من القضايا العالمية، وناضل ضد الحرب الهندو- صينية ومن أجل استقلال الدول الأفريقية.

نشر روايته الأولى في عام 1956 «عامل الميناء الأسود»، التي تروي تفصيليا تجربته في هذا المجال. وبعد عام، تبعها برواية أخرى «يا بلد، يا شعبي الجميل». وفي 1960، كانت روايته: «على أطراف غابة..» التي تسرد حكاية إضراب عمال السكك الحديدية خلال عامي 1947/‏ 1948 العاملين في الخط الرابط بين داكار - النيجر. الرواية تدور في داكار وتيس وباماكو بالتوازي على خلفية الكولونيالية وصراع العمال في الحصول على حقوق تماثل حقوق أقرانهم الفرنسيين.

رجع صمبين إلى وطنه، وارتحل إلى أكثر من وطن: مالي، غينيا والكونغو. في هذه الأثناء، فكر في السينما وعالمها، لكي يحاول إعطاء صورة أخرى عن أفريقيا، صورة حقيقية عبر الأقنعة، الرقصات والتمثلات. في عام 1961، التحق بمدرسة السينما في موسكو. وحقق أول أفلامه القصيرة «رجل عربة النقل» في 1962، وبعد عامين فيلمه الثاني «نياي». ... المزيد
     
 

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