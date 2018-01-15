مصر: خرق للأعراف والقيم الإنسانية

القاهرة (وام)

أكد معالي شريف فتحي، وزير الطيران المدني المصري، أن اعتراض طائرات مقاتلة قطرية، طائرات مدنية إماراتية، يمثل خرقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية، بل والقيم الإنسانية، لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر، مشيراً إلى أن لدولة الإمارات الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن معالي وزير الطيران المصري قوله، أمس، إن اعتراض الرحلات التجارية المدنية معروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة، تصرف غير مبرر، وفيه خطر شديد على أمن وسلامة الملاحة الجوية. وشدد معالي شريف فتحي، في تصريحه، على أن «ما حدث يمثل خرقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية، بل والقيم الإنسانية، لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر، ولدولة الإمارات الشقيقة الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية».