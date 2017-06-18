خريبين يطلب من الظفرة مهلة أسبوعاً لتحديد مصيره

سامي عبدالعظيم (أبوظبي)

طلب السوري عمر خريبين لاعب الظفرة من إدارة النادي منحه مهلة لمدة أسبوع لدراسة كل الخيارات الخاصة بالعروض المقدمة له من داخل وخارج الدولة، لتحديد مصيره واختيار وجهته في الموسم الجديد.

ورداً على سؤال حول الانتقادات التي وجهت للنادي أخيراً من السعوديين بسبب التأخر في حسم موضوع اللاعب خريبين قال أحمد عمران القبيسي، نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة: «لم نسع إلى أي تأخير، والأمور كانت واضحة من جانبنا في شأن بيع بطاقة اللاعب أو إعارته حسب الشروط الموضحة، والنادي كان حريصاً على إنهاء هذا الملف لأنه يدرك ضرورة حسم موضوع الأجنبي الرابع، وهذه الخطوة مرتبطة بما يمكن أن يحدث في موضوع اللاعب عمر خريبين مع الهلال السعودي أو غيره من الأندية التي طلبت التعاقد مع اللاعب».

وبعيداً عن ملف خريبين، قال عمران إن النادي لا يخشى الواقع الجديد في دوري الخليج العربي بوجود 12 فريقاً بدلاً من 14، وجاهز لتقديم المردود القوي الذي يساعده على تأكيد حضوره القوي مع المحترفين، وذلك على غرار الفترة الماضية، موضحاً أن الفريق الظفراوي يسعى إلى أفضل مستوى فني بالثقة الكبيرة في جميع العناصر والرغبة العالية لتأكيد جدارته بالنتائج الجيدة التي حصل عليها في الموسم الماضي، وذلك من خلال الجهود الكبيرة التي قام بها النادي في الفترة الماضية لدعم خياراته من اللاعبين المواطنين والأجانب.

وأضاف: «المنافسة ستكون قوية في الموسم الجديد بوجود 12 فريقاً، وندرك جيداً أهمية الإعداد القوي الذي يساعدنا على مواجهة التحدي الذي ينتظر الجميع في الموسم الجديد، والظفرة يملك الأدوات القوية التي تساعده على إظهار شخصية الفريق الذي يستطيع مواجهة جميع الظروف بفضل التكاتف بين اللاعبين والدعم الإداري الكبير لكل ما يمكن أن يمنحهم فرصة العمل على تحقيق الإضافة المطلوبة، إلى جانب الدور الإيجابي للجهاز الفني بقيادة المدرب محمد قويض وطاقمه المعاون، فضلاً عن الكادر الممتاز في الجهاز الإداري».