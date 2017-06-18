«الشطرنج» يفتح ملف المناصب الدولية

دبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة اتحاد الشطرنج ملف المناصب الدولية ووافق على مخاطبة الأعضاء في اللجان بالاتحاد الدولي للعبة للتأكد من استمرارهم أو ترشيح البديل خاصة أن مدة عملهم في اللجان تنتهي مع بداية العام المقبل، ومن المنتظر أن يتم الترشيح من خلال الاتحاد باعتباره المظلة الرسمية سواء التجديد لمن يريد أن يستمر في منصبه أو ترشيح بدل من أجل الحفاظ على مكانة الإمارات دوليا من خلال التواجد في هذه المناصب الإدارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سرحان حسن المعيني، بحضور جميع الأعضاء، وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على الطاولة، واعتمد محضر الاجتماع السابق، وكان على رأس الموضوعات بالاجتماع، البطولات التنشيطية التي أطلقها الاتحاد في مراكز التسوق والتي بدأت في «أب تاون مول» وأقيمت أمس الأول.

وناقش الاجتماع التقرير الفني والاستحقاقات المقبلة حيث تم توزيع رؤساء البعثات والإداريين على البطولات الخارجية، حيث تم اعتماد عبدالله عبدالرحمن الحوار عضو مجلس الإدارة للسفر إداريا للوفد في بطولة العالم للناشئين تحت 8 سنوات والتي تشارك فيها اللاعبة روضة عيسى السركال، والتي ستقام من 21 إلى 31 أغسطس المقبل، والحكم الدولي مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد إداريا لبعثة المنتخب المشاركة في بطولة آسيا للصالات والألعاب القتالية من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل، وعبدالعزيز الخوري رئيس البعثة للمعسكر الخارجي للمنتخبات الوطنية ببولندا من 5 إلى 18 يوليو المقبل.

كما تم اعتماد المشاركة في بطولة العرب بالمغرب أكتوبر المقبل، ويترأس الوفد حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد وسعيد أحمد الخوري إداريا، كما وافق مجلس الإدارة على ترشيح الجهاز الفني للحكم عبدالله مراد للمشاركة في تحكيم بطولة آسيا للصالات.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد أن نجاح تجربة البطولات التنشيطية في مراكز التسوق يمثل دافعا كبيرا للاتحاد لمواصلة المسيرة خاصة أن بطولة أب تاون مول جلبت الكثير من الجمهور للعب ومتابعة المباريات، وتحقق الهدف وهو ما يدفعنا لمواصلة الجهد عبر لجنة التسويق في الاتحاد لعمل ملف جديد والانتقال إلى مول آخر يستضيف بطولة جديدة، وهدفنا نشر اللعبة وتعريف الجمهور بها وزيادة القاعدة.