100 فائز في مسابقات بطولة حمدان بن زايد للرماية

الظفرة (الاتحاد)

توج خليفة الفلاسي، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المساندة بديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، ومبارك حمد الجنيبي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، أصحاب المراكز الأولى في بطولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للرماية، والتي أقيمت فعالياتها بنادي الظفرة للرماية، حيث شمل التكريم 100 فائز من 500 مشارك في تصفيات المسابقات التي أقيمت بنادي الظفرة للرماية بمعدل 10 فائزين في كل مسابقة، إذ نال الفائز بالمركز الأول درعاً و25 ألف درهم، ونال الثاني 20 ألف درهم وحصل الثالث على 15 ألف درهم وأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر 5 آلاف درهم.

وجاء في المراكز الأولى مبارك سعيد المنصوري، في مسابقة الشوزن رجال، وسالم المرر في مسابقة البندقية هوائي رجال، وحمد أحمد راشد المزروعي، في مسابقة المسدس هوائي رجال، وسالم صوايح سيف الكتبي، في مسابقة البندقية سكتون رجال، وسعيد بتال سلطان المرر في مسابقة البندقية هوائي لفئة الناشئين، وضاحي سعيد محمد المرر في مسابقة البندقية سكتون ناشئين، في حين نالت أسماء يوسف الحمادي، المركز الأول في مسابقة المسدس 9 ملم سيدات والسكتون سيدات، وهديل محمد محمود المركز الأول في مسابقة السكتون ناشئات، بينما حصد سعيد بتال سلطان المرر، المركز الأول في مسابقة البندقية الهوائية.

وتقدم مبارك حمد الجنيبي بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة ولرعاية البطولة والتي جاءت في نسختها الأولى لتؤكد رؤية سموه الثاقبة في الاهتمام بالرياضات التراثية.

وقال: مجلس إدارة النادي يتطلع لتحقيق الأهداف التي سعت القيادة الرشيدة في الدولة أن يوجد النادي من أجلها، مشيراً إلى أن البطولة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الظفرة، إذ كان التركيز على جذب المواهب بوجود 500 مشارك أغلبهم من الهواة، حيث تأهل منهم 100 للتصفيات النهائية.

وامتدح الجنيبي الجهود الكبيرة للجان المنظمة والجهات التي شاركت في نجاح البطولة، خصوصاً ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، متمنياً أن تحقق النسخة المقبلة النجاح المأمول حتى يستفيد منها جميع مواطني منطقة الظفرة.

بدوره، أكد إبراهيم محمد سيف المرر، مدير مكتب التنسيق الحكومي بديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، أن الديوان يعمل على دعم كل الرياضات الأصيلة التي من شأنها أن تدعم الشباب في منطقة الظفرة، وهذا ما أكده سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال زيارته لنادي الظفرة للرماية مايو الماضي، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققه النادي خلال فترة قصيرة من تأسيسه، وذلك بالإقبال الكبير على البطولة من مختلف الفئات والتنظيم الجيد للمسابقات المختلفة، وهو ما يبشر بالمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة في ظل الدعم والاهتمام والرعاية للنادي من المسؤولين.