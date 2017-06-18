16 مهرة في تحدي «الاوكس الفرنسي» بشانتييه

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية عصر اليوم نحو مضمار شانتييه العريق بفرنسا حيث ينطلق سباق الاوكس الفرنسي للمهرات في سن ثلاث سنوات والبالغ إجمالي جوائزه المالية مليون يورو، بمشاركة 16 مهرة ،والذي يعرف باسم «بري دي ديان»، ويحتفل السباق بنسخته الـ 168، إذ يعد من أعرق السباقات في فرنسا على وجه الخصوص وأوروبا بشكل عام ويحضره سنويا 80 ألف متفرج وهو الأمر الذي يعبر عن قيمته وأهميته على مستوى العالم.

ويتألف مهرجان الاوكس الفرنسي الكلاسيكي من 7 سباقات متضمنة سباق ديربي الخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى المخصص للخيول في سن أربع سنوات فقط لمسافة 1800 متر و207 ياردة والبالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف يورو، وتشارك فيه 12 خيلاً، أبرزها «بندار» و«دهام» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتوج المهر «باندار» بإشراف اف سانشيز، وبقيادة جوليان جروسين، بلقب سباق براي وارد ـ جان فرانسوا بيرنارد لمسافة 2000 متر، والذي أقيم على مضمار تولوز الفرنسي مارس الماضي.

وكان «باندار» المنحدر من سلالة الفحل «منجز» والفرس «دهوا» أكد جدارته عندما انتزع اللقب بأسلوب كلاسيكي، متفوقا بفارق رأس عن «منيرا» للنجيفي ريسنج، وبإشراف دايمين وتريجانت وبقيادة ديفيد ميشو، ليحقق فوزه الثاني على التوالي على الرغم من انه كان يحمل أعلى الأوزان بين المجموعة.