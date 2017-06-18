إعلان تشكيل منتخب السيدات للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تم تشكل منتخب الإمارات للسيدات للقدرة الذي سيشارك في مهرجان القدرة بجزيرة سردينيا بإيطاليا من 30 يونيو وحتى الثاني من يوليو القادم، ومهرجان بروسيلس للقدرة ببلجيكا الذي سيقام من 11 إلى 14 أغسطس المقبل، اللذين يقامان برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية ضمن فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان، وتضم القائمة علياء الصبوري وإليازيا الرميثي وعائشة الرميثي ونوف على وميرا الأنصاري، وسيتولى الإشراف على المنتخب مسلم العامري مدير إسطبلات الجزيرة 1 و2.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة» سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لاوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح) وكأس سمو «أم الإمارات» للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، أن اختيار الفارسات تم على ضوء مستواهن ونتائجهن في السباقات التي أقيمت على مدار العام، وذلك بهدف تشريف القدرة النسائية في البطولات التي سيشاركن فيها بكلا من سردينيا بإيطاليا وبروسيلس ببلجيكا والتي تشمل كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة نجمتين لمسافة 120 كلم.

وأضافت: رعاية المهرجان للقدرة بأوروبا تأتي انطلاقا من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الارتقاء بتلك الرياضة ونشرها وإتاحة الفرص للفارسات المواطنات المشاركة في تلك البطولات واكتساب خبرات جديدة تساعدهن في الارتقاء بمستوياتهن تطلعا للمنافسة على المستوى العالمي كما هو الحال بالنسبة لفرسان الإمارات الذين يحتكرون القاب جميع البطولات التي يشاركون فيها.

وأضافت: بناء على توجيهات سموه سيتم توجيه الدعوة إلى الفارسات الثلاث الأوليات في سباقات «أم الإمارات» في سردينيا وبروسيلس ونيجروبوليس للمشاركة في كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة نوفمبر المقبل بأبوظبي.

وتوجهت صوايا بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على توجيهات ودعم سموهما، مؤكدة أن هذا الدعم كان له الدور الإيجابي فيما وصل إليه المهرجان من سمعة عالمية، كما تقدمت بالشكر للرعاة.