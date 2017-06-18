الأنصاري يتوج أبطال «مدير دفاع مدني أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق «الأكاديمية» بالمركز الأول في مسابقة كرة القدم لبطولة لمدير عام الدفاع المدني بأبوظبي الرمضانية، حل فريق «المراكز الخارجية» بالمركز الثاني، وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق.

وفي الكرة الطائرة حل فريق «المراكز الخارجية» أولاً بين 6 فرق مشاركة، وفريق تكرير (RAC) ثانياً، وفي تحدي الأبطال الذي يقام لأول مرة وشارك فيه 20 متسابقاً، استطاع خليفة الشحي من «الأكاديمية» انتزاع المركز الأول، وحل زميله في الفريق حمدان الظاهري ثانياً، فيما ذهب المركز الثالث لأحمد الرباطي من المعهد البترولي.

نظم البطولة وشارك فيها 10 فرق يمثلون مختلف مراكز الدفاع المدني وبعض المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المعهد البترولي والتي أقيمت في الصالات الرياضية «صالة عَصّب» التابعة للمعهد البترولي في منطقة ساس النخل بالعاصمة أبوظبي.

حضر حفل الختام البطولة العقيد محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني الذي كرم الفائزين وعدد من الشركاء والمتميزين بحضور مديري الإدارات وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي والعين.

وأكد الأنصاري الحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تجسد مبدأ التنافس الشريف، وتعمل على رفع مهارات ولياقة عناصر الدفاع المدني، كما أنها تعد وسيلة لممارسة النشاطات التي تعزز التواصل الاجتماعي بين الأفراد.