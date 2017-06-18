عموري وإسماعيل وفوزي في «استعراضية الختام»

رأس الخيمة (الاتحاد)

اختتمت منافسات الدورة الرمضانية الأولى لقسم الأمن والحراسات في إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، التي شملت ألعاب كرة القدم، كرة الطائرة، البولينج، البلياردو، البنش بريس، مصارعة الذراعين، ومسابقات المشي والجري، وذلك بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعقيد ركن يوسف بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، إلى جانب الجماهير الغفيرة التي حضرت لمتابعة الفقرات المثيرة والمشاركة اللافتة لثلاثي منتخبنا الوطني، عمر عبد الرحمن وخميس إسماعيل ومحمد فوزي، في الأمسية الختامية بالمباراة الاستعراضية أمام نجوم اللعبة في إدارة المهام الخاصة ورأس الخيمة.

وعبر الشيخ محمد بن كايد القاسمي، عن سعادته بوجوده في التظاهرة الرياضية التي ضمت أفراد الوسط الرياضي والمجتمع من جميع إمارات الدولة، وشكر اللجنة المنظمة على الدعوة، وأشاد بالتنظيم المميز والأداء العالمي لمنتسبي شرطة رأس الخيمة.

وبدوره، قال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن تنظيم الدورة بهذا الشكل الرائع يدل على أن خلف العمل مجموعة من الرجال بالمتابعة والترتيبات الجيدة والعمل الكبير والرائع بالاحترافية العالية، موضحاً أن هذه المعطيات تمثل دعماً كبيراً لمسيرة الدورة، والشيء الجيد أن وجود بعض نجوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من الأمور الإيجابية لتعزيز النجاح.

وأوضح العقيد يوسف بن يعقوب، أن الدورة ساهمت في خلق متنفس جديد لرجال ومنتسبي الشرطة الذين استطاعوا ممارسة هواياتهم ونشاطهم الرياضي والتعبير عن طاقاتهم وتفاعلوا بشكل مميز للغاية وصولاً لليوم الختامي الذي شهد متابعة كبيرة وإثارة رائعة بتنافس حضاري بين جميع الفرق المشاركة في المسابقات المعتمدة، كما تقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر وشارك وساهم في إنجاح الحفل الختامي للدورة.

وتقدم المقدم راشد سالم المفتول، رئيس قسم الأمن والحراسات، بالشكر الجزيل لكل من شارك في البطولة، كما عبر عن تقديره لنجوم المنتخب الوطني الذين لبوا الدعوة بالمشاركة في الحفل الختامي والمباراة الودية الاستعراضية، وشكر الرعاة الذين ساهموا في دعم البطولة، وقال: البطولة حققت أهدافها وبدا واضحاً النجاح الكبير من خلال أمسية الختام الرائعة.

وتم تكريم الفائزين بالمسابقات المختلفة في كل الألعاب التي تضمنتها البطولة، كما شمل التكريم راعي الحفل والشركات الراعية والمؤسسات الداعمة للحدث الرياضي ونجوم المنتخب وكل من ساهم وشارك في إنجاح الحدث من مجموعة تكاتف التطوعية والدوائر الداعمة للدورة، إلى جانب مجموعة من الأيتام بمناسبة عام الخير.