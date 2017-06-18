أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو الجدول الزمني للجولة الأولى في النسخة الثالثة التي ستقام في طوكيو 15 يوليو المقبل، والتي تم فتح باب التسجيل للمشاركة فيها الأول من مايو الماضي، ويترأس بعثة الدولة فيها منصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وحدد 11 يوليو المقبل لإغلاق باب التسجيل في الجولة، لتبدأ اللجنة الفنية مراجعة المعلومات عن المسجلين والإعلان عن أسمائهم وفئاتهم بشكل رسمي على الموقع الخاص بالبطولة مساء نفس اليوم، على أن تصل البعثات ومنها بعثتنا إلى العاصمة اليابانية طوكيو 13 يوليو على أن يعقد الاجتماع الفني للبطولة في اليوم التالي بفندق ريسورت ماكو هاري الذي يقيم فيه اللاعبون، وذلك بالتوازي مع إجراء عملية الوزن للتحقق من تطابق شروط المشاركة بالنسبة لكل لاعب في فئته التي تقدم من أجل التنافس فيها، ويشرف على إجراءات الوزن الحكام الدوليون المكلفون بإدارة النزالات، وسوف تستغرق تلك العملية ساعتين، وحددت اللجنة المنظمة ساعة إضافية لإنهاء إجراءات الوزن في صباح يوم البطولة.

من ناحيته، أكد طارق البحري مدير الجولات أن النجاح الكبير الذي حققته النسختان الأولى والثانية في عامي 2015 و2016 يضع المنظمين أمام مسؤولية كبرى، خصوصاً في ظل توقع مضاعفة أعداد الراغبين في المشاركة بالنسخة الثالثة، ولا سيما بعد أن أصبحت البطولة معروفة على مستوى العالم، وتملك رصيداً كبيراً من التقدير والاحترام لكل عشاق اللعبة، مشيراً إلى أن النسخة الثالثة سوف تشهد الكثير من المستجدات لإضفاء المزيد من الإثارة والمتعة، ومن هذه المستجدات مد فترة المنافسات من يومين إلى 3 أيام في جولة ريو دي جانيرو التي تشهد إقبالاً بالآلاف على المشاركة، كما أنه سيتم السماح للأساطير بالمشاركة في مختلف الجولات أيضاً.

وقال: يسمح بالمشاركة في جولة طوكيو لـ4 فئات تبدأ بالناشئين من مواليد 2000 - 2001، وتتضمن أيضا فئة البالغين من مواليد 1988 إلى 1999، وفئة الأساتذة 1 للذين يتفاوت عمرهم ما بين 30 و35 سنة، وفية الأساتذة 2 الذين تزيد أعمارهم عن 36 سنة، وذلك في 5 أحزمة هي الأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والبني والأسود، مشيراً إلى أن المنافسات سوف تقام هذه المرة في مركز المعارض الدولي بطوكيو.

وأضاف: كل الترتيبات يجري اتخاذها حالياً من قبل اللجنة المنظمة لإنجاح الحدث، وهناك تواصل مستمر مع الشريك المنظم في طوكيو للاطمئنان على سير كل الترتيبات، كما أننا نقدم تقارير دورية إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد لاطلاعه على آخر المستجدات، ومن المنتظر أن تتاح الفرصة بشكل أكبر أمام أندية وأكاديميات الدولة بالمشاركة في هذه النسخة، نظراً لانشغال المنتخبات الوطنية في المنافسات القارية والعالمية الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن جولات أبوظبي جراند سلام انطلقت في أغسطس 2015 من طوكيو في الجولة الأولى، وتضمنت البطولة 4 جولات البطولة أقيمت في طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو ولندن، وفي النسخة الثانية التي انطلقت في العام الماضي من لوس أنجلوس تمت زيادة عدد الجولات إلى 5 بعد إضافة جولة أبوظبي إليها، لتقام في يناير من كل عام، وتقدم اللجنة المنظمة ما يزيد على 100 ألف دولار أميركي جوائز عينية للفائزين بالمراكز الأولى في كل جولة باستثناء جولة أبوظبي التي تتضاعف فيها الجوائز لتصل إلى 200 ألف دولار.