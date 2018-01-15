البحرين تدين الحادث بشدة

المنامة (بنا)

دانت مملكة البحرين، بشدة، قيام مقاتلات تابعة لدولة قطر باعتراض طائرة مدنية قادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة خلال رحلتها الاعتيادية صباح أمس الاثنين، وذلك أثناء تحليقها في المسارات المعتادة، في خرق واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، خاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لعام 1944.

وأكدت الخارجية البحرينية في بيان لها بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن «هذا السلوك العدائي المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية، بات متكرراً في الفترة الأخيرة، ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر، ويحمل تهديداً على حياة المدنيين».

وشددت وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ولوقف هذه الخروق، وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر.