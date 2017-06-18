الطاهر بطل كأس «صالات» دورة ند الشبا

رضا سليم (دبي)

خطف فريق الطاهر كأس مسابقة كرة القدم للصالات بدورة ند الشبا الرياضية في الثانية الأخيرة من مواجهته أمام الإمبراطور بعدما فاز 8-7، ليخطف جائزة المليون درهم المخصصة للبطل وكأس البطولة، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأول في ختام النسخة الخامسة للدورة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة واسعة في 9 ألعاب رياضية.

وقام بتتويج الفائزين، اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ومعالي حميد القطامي، رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة وعضو مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، كما تم تكريم المؤسسات الراعية للدورة بحضور ممثليها.

من جانبه، أكد اللواء عبد الله خليفة المري أن نجاح الدورة مستمر منذ السنوات الماضية وهي ثمرة زرعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن الدورة تجني ثمار النجاح بفضل توجيهات سموه ورؤيته، بأن تكون ملتقى لكل الناس مواطنين ومقيمين على أرض الإمارات بمختلف رياضاتهم وهواياتهم، وأن تكون تجمعاً رياضياً في عام الخير وشهر الخير والاستفادة من الفعاليات التي أقيمت حيث إن الدورة تشهد سنوياً العديد من الإضافات.

وأضاف: القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة دبي للصحة، مؤسسة دبي للإسعاف، الإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، كانوا فريق عمل واحداً وقدموا جهوداً جبارة، مؤكداً أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رسم استراتيجية الدورة وأهدافها منذ إنشائها، مشيراً إلى أنها خليط من 9 رياضات وشهدت ألعاباً جديدة مثل تحدي ناس الليلي والمبارزة وفعاليات أصحاب الهمم.

وتابع: التلاحم والتناغم بين مختلف الجنسيات أبرز سمات الدورة، حيث نجحت في جمع الأطياف المتنوعة في الإمارات بلوحة جميلة تقدم رسالة سلام لكل دول العالم.

وأثنى حميد القطامي على الشكل المميز الذي خرجت به الدورة في نسختها الخامسة هذا العام، مؤكداً أنها حققت نجاحاً كان لافتاً خاصة مع تنوع مشاركات الألعاب وزيادتها عن النسخ الماضية.

وأضاف: التنظيم الجيد للفعاليات طوال الأيام الماضية زاد من الحضور الجماهيري، ونتمنى أن تواصل الدورة تألقها كما تعودنا منها في السنوات المقبلة وكلنا ثقة في ذلك في ظل دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي يوليها اهتماماً ورعاية كبيرة، ما ساهم بشكل فعال في ظهورها بهذا المستوى المميز.

وأشار القطامي إلى أن الدورة لها تأثير كبير على دعم الرياضة داخل المجتمع، وذلك من خلال وجود الأسر المستمر، ما يعمل على تشجيعها لأبنائها على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وأخذ اللاعبين المميزين المشاركين في المنافسات قدوة وحافزاً لهم، خاصة في ظل تألقهم وتميزهم الرياضي.