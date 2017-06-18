الوحشي: راعي البطولة الضامن الأول للنجاح

العين(الاتحاد)

أكد الدكتور عبدالله سالم الوحشي أن إسدال ستار الختام على نسخة هذا العام من البطولة ما هو إلا إعلان لبدء العمل لنسخة العام المقبل، وقال: كانت أياما جميلة جمعتنا في واحدة من أكبر وأفضل وأنجح البطولات الرمضانية، تحت شعار (خليفة الخير) مواكبة لعام الخير، وكانت البطولة هي الأكبر من حيث عدد المسابقات والمتنافسين، والأبرز في تنظيم سباق الهجن والقرية التراثية التي تمثل جسر التواصل بين البطولة وأهالي العين والمقيمين والزائرين، متوجها بالشكر إلى معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان لدعمه ورعايته للبطولة. وأضاف: معاليه هو الضامن الأول لنجاح البطولة، بحرصه على التواجد المستمر في ميادين المنافسات المختلفة وتوفير كل مقومات الدعم التي حققت النجاح المنشود.

وتقدم الوحشي بالشكر إلى مجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، الراعي الرسمي وإلى اللجنة العليا المنظمة، كما شكر الشريك الرسمي للبطولة شركة C2020 الراعية لحفلي الافتتاح والختام، والشركاء الاستراتيجيين وخص بالشكر نادي العين، لكل ما قدمه من خدمات طيلة فترة البطولة، وكذلك الإعلاميين والفرق الرياضية والمتطوعين وكل فرد ساهم وعمل من أجل إنجاح هذا الحدث.

وقال: النجاح الذي حققته البطولة في نسختها هذا العام، تضع على عاتقنا ضرورة التحليق في آفاق النجاح، فنحن كما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة نطمح دائما وأبداً للأمثل والأفضل فالتميز هو منهاجنا وغايتنا.