«اتحاد الجامعات» بطل «سباعيات» العين الرمضانية

العين(الاتحاد)

توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي بطولة العين الرمضانية فريق الاتحاد الرياضي للجامعات بطلاً لسباعيات كرة القدم للرجال بعد فوزه على فريق الاتحاد 2 - 1 في المباراة النهائية بحفل ختام البطولة مساء أمس الأول الذي أقيم على استاد طحنون بن محمد بالقطارة.

ونال البطل الميداليات الذهبية وجائزة مالية قدرها 80 ألف درهم، وحصل فريق الاتحاد على الميداليات الفضية و50 ألف درهم ونال فريق المقام صاحب المركز الثالث الميداليات الفضية ومبلغ 30 ألف درهم.

حضر اليوم الختامي الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا، والشيخ سالم بن ركاض العامري ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد كرة اليد، والدكتور خليفة الغفلي عضو اتحاد كرة القدم، وحمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب لمجلس إدارة نادي العين، ومسلم أحمد المدير التنفيذي للبطولة وعدد من المدراء والمسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

وقام معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بتكريم الثلاثة الأوائل في منافسات شد الحبل يتقدمهم فريق شرطة دبي الحائز على المركز الأول بعد تغلبه في النهائي على الوصيف «فطائر الحليج» 2 - صفر وحل فريق «كلنا خليفة» في المركز الثالث بعد فوزه على «فتنس لايف» 2 - 1 وحصل كل منهم على جائزة مالية بجانب تكريم أحمد الشامسي مشرف الحكام والطاقم التحكيمي الذي ضم أحمد مصبح وعلي شملان وعلي واحد وراشد مصبح وعوض مسري.